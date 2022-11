Olanda | Van Gaal | 'L'avversaria? Ci guarderanno anche loro'

Per la nona volta su nove partecipazioni gli oranje accedono agli ottavi di un Mondiale. Numeri da record per il CTGaal (imbattuto nelle 10 panchine nella competizione) e il fenomeno Gakpo, a segno nelle tre partite della fase a ......non ha ancora convinto al 100% in questo mondiale ma gode della fiducia del ct che lo ha tenuto in campo in tutti i minuti a disposizione (insieme solo al portiere eDijk). Marten de Roon ()...Negli ultimi minuti di gara Koopmeiners ha sostituito de Roon, un po’ a sorpresa dal 1' oggi Importante vittoria per l’Olanda (2-0, reti di Gakpo e de Jong) oggi pomeriggio a Doha contro i padroni di ...MONDIALI 2022 - Diamo i voti ai protagonisti di Olanda-Qatar, match decisivo per il girone A dei Mondiali in Qatar vinto dagli oranje 2-0 grazie alle reti di Ga ...