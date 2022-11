Olanda-Qatar | segna sempre Gakpo | palla nell’angolino e 1-0 VIDEO

(Di martedì 29 novembre 2022) Ancora Cody. Terza rete in altrettante partite per il 23enne degli Orange. L’attaccante del PSV combina bene con Klaassen e piazza un bel destrobasso. L’passa in vantaggio suled èpiù avviata alla qualificazione agli ottavi di finale come prima nel girone. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

MONDIALE -è la terza e ultima giornata della fase a gironi per quanto riguarda il gruppo A. Di seguito le formazioni ufficiali.(3 - 4 - 1 - 2): Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, ...L'episodio chiave del match valido per la terza giornata dei Mondiali tra le due Nazionali: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la terza giornata del Mondiale di2022. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...L'Olanda vuole chiudere al al primo posto il girone A dei Mondiali. Gli Oranje affrontano il Qatar padrone di casa già eliminato e dovranno attendere anche il risultato di Ecuador-Senegal: in caso di ...Da lunedì 21 novembre fino al 18 dicembre, giorno della finalissima, dalle 17:00 alle 19:00 ogni giorno, non perdete l'appuntamento con Calcio360 - Speciale Qatar, il nostro programma sui Mondiali ...