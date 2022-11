“Oggi è un altro giorno” | Annalisa Minetti racconta come ha salvato la vita alla figlia Elena

(Di martedì 29 novembre 2022) News Tv. Ospite adè unnella puntata di ieri, lunedì 28 novembre 2022, in onda su Rai 1, è stata, in coppia con l’amica Manuela Villa. La cantante ha parlato della sua carriera, ha ricordato la sua inattesa vittoria al Festival di Sanremo nel 1998, l’edizione condotta da Raimondo Vianello, e infine ha detto la sua senza filtri sul rapporto con la cecità. A proposito di quest’ultimo lahato un episodio che ha visto coinvolta la. Leggi anche l’articolo —> Serena Bortone sostituita a “è un”: l’indiscrezione bomba dopo il caso Remigi Il 25 novembre è uscito “L’ultimo carosello”, il libro ...

Ribaltone alla Juve: dopo il terremoto sotto tiro anche Exor Giornata drammaticain Piazza ... Ma è senz'presto per ipotizzare un'Opa finalizzata al delisting. Da seguire anche Exor , che ...... però dall'canto va detto che quel territorio è stato urbanizzato in maniera caotica e ... In totale, infatti, risponde il geologo,ci sono 2 milioni di italiani sottoposti a rischio elevato ...Utilizziamo i cookie per garantirti la migliore esperienza di navigazione possibile sul sito web del Consiglio. Alcuni cookie servono per ottenere statistiche aggregate sulle visite al sito che ci aiu ...Banco Bpm terrà domani un Cda in cui esaminerà il dossier sulla partnership assicurativa nel ramo Danni. E' quanto riferiscono due fonti a conoscenza della situazione a Reuters. La banca potrebbe sele ...