Nuovi traguardi per l’efficienza con motori senza magneti SynRM di ABB

(Di martedì 29 novembre 2022) Ia riluttanza sincronadi ABB, grazie a un’efficienza energetica di livello “ultra-premium”, offrono la soluzione migliore per far fronte alla crescente necessità di risparmio energetico Nei prossimi anni diventerà fondamentale aggiornare il parcoelettrici dell’industria e trovare soluzioni sempre più efficienti e funzionali,rinunciare alle prestazioni. Una delle novità più significative in questo ambito è il motore sincrono a riluttanza, abbinato a un azionamento a velocità variabile (Vsd). Questa tecnologia offerta da ABB permette di sostituire direttamente ia induzione di classi energetiche più basse, come gli IE3, arrivando a ridurre le perdite di energia del 40%. Sviluppato dagli ingegneri di ABB dapprima per pompe e ventilatori, il motore ad alta efficienza ...