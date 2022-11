Nuova Jeep Avenger | compata e elettrica al 100%

(Di martedì 29 novembre 2022) In casastanno puntando sulla transizione. Un passaggio che avverrà gradualmente per un’azienda come quella statunitense che, storicamente, ha sempre lanciato sul mercato grandi e potenti fuoristrada. Il primo passo verso il cambiamento è lacompletamente, compatta, e nella sua prima versione dotata di trazione anteriore.

LaWrangler Rubicon Xtreme Edition propone una capacità di guado di 85,3 cm a una velocità di 8 km/h, un'altezza dal suolo di 32,8 cm, un angolo di entrata di 47,4°, un angolo di dosso di ...A sfidare SUV e crossover, conAvenger, Peugeot 408 e Renault Austral nel ruolo di favorite, ... oltre allaKia Niro disponibile solo in versioni elettrificate. Non approdano invece all'... Nuova Jeep Avenger 2022-2023, svelato quasi tutto (prezzo compreso) dell'atteso Suv in uscita La nuova Jeep Avenger elettrica si presenta con misure ridotte, senza però perdere comodità per i passeggeri: le caratteristiche.Non solo elettriche pure, un paio di esclusioni eccellenti e tre favorite d'obbligo per il "Car Of The Year" che verrà svelato il 13 gennaio prossimo a Bruxelles ...