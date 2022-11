Notte particolare tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro al GF Vip | “Sappiamo cosa facciamo”

(Di martedì 29 novembre 2022) Mentrecontinua a parlare del loro sentimento speciale con l’amica e compagna di GF Vip 7 Patrizia Rossetti, che intanto cerca di ridimensionarla,Dalsi è finalmente espresso su tale surreale quanto appassionante faccenda. Chiacchierando con Micol Incorvaia ha detto come la pensa. Come gli spettatori si sarebbero aspettati,Dalha rafforzato tutte le belle cose cheha raccontato agli altri coinquilini del GF Vip 7 a proposito del loro legame unico, profondo. Però, come si immaginava, l’età rimane un ostacolo insormontabile. Almeno, per quanto ritiene lui. Per lei no. GF Vip 7,è successo traDal ...

Il Denaro

..." Will Smith ha spiegato che è stata la rabbia repressa (in americano l'attore ha usato letteralmente il termine "imbottigliata") a portarlo a schiaffeggiare Chris Rock durante la...Il bilancio delladi follia è di decine di monopattini e due auto date alle fiamme, spari e ... Una partita sentitissima quella tra Belgio e Marocco, ina Bruxelles dove i cittadini ... Musica, Marco Calone e Guè Pequeno al Palapartenope per una “Notte particolare” - Ildenaro.it Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare l’incendio nel centro storico del comune. Disagi per gli abitanti allarmati dalle fiamme e dal fumo ...Le notizie di martedì 29 novembre, in diretta. Zelensky: in una settimana nella regione di Kherson 258 attaccchi dalle truppe di Mosca ...