(Di martedì 29 novembre 2022) Un breve video tratto dal programma televisivo “Tucker Carlson Tonight“, in onda sul canale americano Fox News, una donna di nome Candace Owens afferma che deiavrebbero acquistato delle abitazioni di lusso inutilizzando istanziati dagli Stati Uniti a Kiev. Questa narrazione non è nuova, era già circolata all’estero in estate, ma viene nuovamente rilanciata a seguito della diffusione della clip. Per chi ha fretta Secondo quanto affermato in un programma di Fox News, iavrebbero acquistato immobili di lusso con i soldi destinati all’Ucraina dagli Stati Uniti. La presunta prova di queste affermazioni sta nella pubblicazione di una serie diattribuiti al catasto svizzero. La storia, una volta giunta ...

Open

Un breve video tratto dal programma televisivo ' Tucker Carlson Tonight ', in onda sul canale americano Fox News , una donna di nome Candace Owens afferma che deiucraini avrebbero acquistato delle abitazioni di lusso in Svizzera utilizzando i fondi stanziati dagli Stati Uniti a Kiev. Questa narrazione non è nuova, era già circolata all'estero in ...... dunque, è: nel caso concreto la delega era corretta per l'attività svolta La risposta è. Gli ...per valore lo scaglione relativamente al quale veniva attribuita la facoltà dei differenti... No! Funzionari ucraini non hanno usato fondi americani per comprare case in Svizzera: i documenti sono falsi