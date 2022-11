Nervosismo nei miei confronti | ecco cosa farò | Meloni | chi asfalta con una frase

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) Giorgiain un'intervista al Corriere della Sera si racconta e spiega quali sono stati i primi passi del suo governo. Un governo che sta cercando di dare risposte immediate a diversi problemi del Paese con un manovra che dalle pensioni al caro bollette è il segnale della volontà da parte dell'esecutivo di rimettere in moto i consumi e i settori produttivi. "So che questo governo durerà a lungo, anche perché l'Italia ha pagato per troppo tempo l'assenza di stabilità. La manovra lo dimostra: avevamo poche risorse e abbiamo deciso dove concentrarle. Emergono priorità e una visione: crescita economica e attenzione al lavoro, a partire dalla messa in sicurezza del sistema produttivo a fronte del caro energia. Abbiamo dato segnali chiari con la tassazione sui premi di produttività, il fisco per gli autonomi, i provvedimenti che eliminano gabelle inutili, il ...