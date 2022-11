Nero Addosso | la storia di un' antieroina dei nostri tempi dalla penna di Caterina Ceccuti

(Di martedì 29 novembre 2022) Nessuno sa di lui, di quel bambino che non c'è più. Non morto: sparito nel nulla, misteriosamente scomparso. Eppure la ...

Toscanalibri.it

Nessuno sa di lui, di quel bambino che non c'è più. Non morto: sparito nel nulla, misteriosamente scomparso. Eppure la ...... cercando di dividere il mondo dentro/fuori, come un bianco/, ponendo il personaggio al centro . che a volte al cinema diventano speciali perché gli si accendeun riflettore. Sì, cerco l'... “Il mio libro è spietato come solo la realtà sa essere”. Intervista a Caterina Ceccuti, autrice di “Nero addosso” Caterina Ceccuti è da anni un nome noto sia nell’ambito della narrativa sia del giornalismo, vincitrice nel... - toscanalibri - Il portale della cultura toscana ...Le parole di Buffon a La 7: PARMA - "Mi ha dato serenità felicità e una dimensione umana di cui necessitavo. Dopo anni di pressioni addosso.