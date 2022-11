“Neanche agli assassini…” Montesano furioso con la Rai | vuole tornare a Ballando

(Di martedì 29 novembre 2022) L'attore Enricoè stato escluso dacon le stelle per aver indossato una metta della X Mas durante le prove del programma tv di Rai1 condotto da Milly Carlucci, ma ora chiede che venga riammesso alla trasmissione di ballo. “Sono stato condannato senza processo ed escluso senza possibilità di spiegare le mie ragioni. Un trattamento che non si riservaassassini presi in flagranza di reato” le parole del volto noto al grande pubblico per l'interpretazione nel film “Febbre da cavallo”. “I valori democratici e civili - ha proseguito- a cui si è fatto riferimento nel comunicato che annunciava la mia sospensione dal programma, da parte della Rai, sono stati reiteratamente calpestati, così come i diritti della persona tutelati dalla nostra ...

