' Ndrangheta | confiscata la villa della famiglia Racco nel Torinese

Gazzetta del Sud

... nel Canavese, di proprietà di Domenico Racco, condannato per 'nel processo 'Minotauro' . Nell'immobile vivono, nonostante il provvedimento di confisca già disposto, i parenti di Racco....e li servono a locali più o meno consapevoli di stare ad acquistare il pisci dalla. ...che passa da una società all'altra quando ad aprile scorso la Novecento S.r.l.s vienein via ... 'Ndrangheta, processo Minotauro: confiscata la villa della famiglia Racco nel Torinese La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalla difesa dei fratelli Gianluigi, Carmine, Giuseppina e Giuseppe Sarcone Grande, e di altri quattro loro familiari, contro il provvedi ...La decisione è diventata irrevocabile. Sequestrati immobili in diverse città italiane, tra cui anche Vibo Valentia.