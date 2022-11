NBA | i risultati della notte 29 Novembre | vittorie per Celtics e Nets | Banchero fa 24 ma non basta ad Orlando Fontecchio rimane in panchina | Utah ko con i Bulls

Leggi su oasport

(Di martedì 29 novembre 2022) Si è conclusa da poco la lungaNBA, con dieci partite disputate per la regular season 2022-2023. Non mancano come sempre le grandi emozioni e giocate da parte dei campioni che militano nella Lega di basket più famosa al mondo. Facciamo quindi un breve recap di quanto accaduto oltreoceano. Vittoria casalinga dei Philadelphia 76ers sugli Atlanta Hawks per 104-101, dopo essere andati in svantaggio nel primo quarto (23-34) ribaltando la partita nella ripresa prima pareggiando i conti alla terza sirena (81-81) ed operando il sorpasso decisivo nell’ultima frazione. 30 punti per Joel Embiid e doppia doppia per Tobias Harris con 24 punti e 10 rimbalzi, mentre per Atlanta il top scorer è Trae Young con 18 punti e 18 assist. Successo in casa anche per i Washington Wizards sui Minnesota Timberwolves per 142-127, in un match condotto dal primo quarto (38-33) e messo in ...