Navi da guerra russe nel Mediterraneo | Cariche di missili | scatta l' allarme

(Di martedì 29 novembre 2022) Ledacontinuano a incrociare non solo nel Mar Nero, ma anche nelle nostre acque, nel. Ad affermarlo è la marina ucraina in un post su Telegram riportato da Ukrinform. Le unità navali dadi Mosca avrebbero a bordo un totale di 84Kalibr e continuano agare nel mar Nero e il. Si tratta, complessivamente, di "12da, fra cui una con ottoKalibr", mentre nelgli scafi sarebbero nove, cinque delle quali portano, per un totale di 76dello stesso tipo. Altre due unità si trovano nel mare di Azov. Negli scorsi mesi non ...

...53:00 Kiev:russe con 84 missili in Mar Nero e Mediterraneo Ledarusse con un totale di 84 missili da crociera di tipo Kalibr sono pronte al combattimento nel Mar Nero e nel Mar ...29 nov 14:23 Kiev:russe con 84 missili in Mar Nero e Mediterraneo Ledarusse con un totale di 84 missili da crociera di tipo Kalibr sono pronte al combattimento nel Mar Nero e nel ...Le navi da guerra russe continuano a incrociare non solo nel Mar Nero, ma anche nelle nostre acque, nel Mediterraneo. Ad affermarlo è ...Roma, 29 nov. (askanews) - Roma, 29 novembre2022 - Trenta elementi in alta uniforme della banda della Royal Navy britannica - The Band of His ...