Nations League 2023 | l’Olanda ospiterà le Final Four a giugno

(Di martedì 29 novembre 2022) L’Esecutivo Uefa ha ufficializzato date e sedi delledi. Ad ospitarle, per la prima volta, sarà, con i match che si disputeranno a Rotterdam ed Enschede. Le semii sono in programma il 14 ed il 15, mentre lae il 18. Oltre al, sono qualificate anche Croazia, Spagna ed Italia. Non sono stati ancora sorteggiati invece gli accoppiamenti. L’Uefa ha inoltre assegnato all’Ungheria la fasee degli Europei di futsal femminili, in programma dal 16 al 19 marzo a Debrecen. Qualificate Ungheria, Portogallo, Spagna e Ucraina. SportFace.

