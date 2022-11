“Natale a tutti i costi” | coppia De Sica-Finocchiaro solo su Netflix

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) – Christian Dee Angelaprotagonisti, accanto a Dharma Mangia Woods e Claudio Colica, dell’ultima, esilarante commedia discritta e diretta da Giovanni Bognetti ‘’, in arrivosu, dal 19 dicembre. Dopo venticinque anni la famiglia perfetta si separa. I figli, Alessandra e Emilio, abbandonano il nido e la provincia e vanno a vivere in città lasciando i genitori, Carlo e Anna, finalmente soli. I ragazzi nel giro di pochi mesi, presi dalla loro nuova vita, limitano i rapporti con i genitori a qualche breve chiamata, disertano i funerali dei parenti, non si presentano più ai compleanni e come ultima goccia, non trascorreranno ilinsieme alla loro famiglia. ...