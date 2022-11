Napoli | Spalletti preoccupato per le condizioni di Kim

(Di martedì 29 novembre 2022) L’infortunio del pilastro difensivo della retroguardia del, Kim-Min-Jae, porta brutte notizie a Castel Volturno e a Luciano. Il difensore coreano ha rimediato un problema al polpaccio, non si sa ancora di che entità, che lo ha costretto al cambio nel finale della sfida contro il Ghana, che ha visto la propria nazionale perdere 3-2. C’è apprensione in casache aspetta gli esami del caso per capire se Kim sarà disponibile al ritorno in campo il 4 gennaio a San Siro contro l’Inter. SportFace.

