Napoli | sgomberato il palazzo della Camorra a Pizzofalcone

(Di martedì 29 novembre 2022) Forze dell’ordine sono entrate neldi via Egiziaca a, a, ribattezzato il "" per eseguire lo sgombero che era stato disposto dal gip del Tribunale di...

... a, ribattezzato il " palazzo della Camorra " per eseguire lo sgombero che era stato disposto dal gip del Tribunale dilo scorso 10 novembre nei confronti delle 16 famiglie che lo ...... ma il campo va subitoda ogni dubbio: la decisione era obbligata. Bolelli infatti ... Il romano non giocava dal 23 ottobre, dalla finale persa all'ATP 250 dicontro Musetti. Il ...È stato arrestato appena sceso dal treno alla stazione di Napoli uno degli indagati sfuggiti all'operazione del 22 novembre scorso che ha portato in manette 35 persone accusate di associazione ...Forze dell'ordine sono entrate nel palazzo di via Egiziaca a Pizzofalcone, a Napoli, ribattezzato il palazzo della camorra per eseguire lo sgombero che era stato disposto dal gip del Tribunale ...