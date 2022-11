Napoli | Grava potrebbe portare in maglia azzurra il nuovo Cavani

(Di martedì 29 novembre 2022) Edisonun nome che ha fatto battere il cuore dei tifosi partenopei per ben tre stagioni con le 78 reti messe a segno in 104 presenze totali. Arrivato da Palermo per 17 milioni di euro è stato poi ceduto al Paris Saint Germain con una plusvalenza a 64 milioni di euro più 2 di L'articolo

napolipiu.com

...l'onere di provare il fatto impeditivo della sua responsabilità, ossia che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile. Tribunalesez....da ideologie politiche (tra l'altro ora è in servizio presso la Capitaneria di Porto di), De ... De Falco: "Il disastro di Ischiasulle spalle di tanti soggetti e il governo Conte I è ... Un altro Cavani al Napoli: Grava è pronto ad ingaggiarlo Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Dopo l’addio di Cavani, venduto al Psg, si è parlato molto di un ritorno di Cavani al Napoli ma non si è mai concretizzato. Cavani al Napoli non sarà mai dimenticato, per la sua fame di gol, per le ta ...