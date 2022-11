MotoGP | Pesaro conferisce la cittadinanza onoraria a Francesco Bagnaia per i risultati ottenuti

(Di martedì 29 novembre 2022) Un legame “motoristico” chiaro. Il 2022 è stato l’anno della Ducati e di. A distanza di 50 anni dall’ultima volta, il binomio pilota-moto italiani si è affermato nella classe regina del Motociclismo: nel 1972 era stato Giacomo Agostini con la sua MV Agusta, quest’anno è toccato a “Pecco” e alla sua GP22. E così è il momento di riconoscimenti e premiazioni per, ricevuto al Quirinale poco meno di due settimana fa dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nella giornata odiernaha deciso di conferire al centauro nostrano labenemerita. Come riportato dall’Ansa, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la proposta che il sindaco Matteo Ricci aveva lanciato lo scorso 6 novembre, dopo la conquista del titolo iridato a Valancia (Spagna). “Tutti ...

Questa la spiegazione della decisione da parte del sindaco di: 'Tutti noi abbiamo esultato per la sua straordinaria vittoria che ha riportato il motociclismo italiano sul tetto del mondo dopo ...Non è solo un negozio, è quasi un museo, un viaggio che parte dall'inizio della carriera di Valentino Rossi per arrivare fino ad oggi, con i piloti dell'Academy, il Ranch e il team di. E' una ...Tra Pesaro, Tavullia e Misano c'è un unicum mondiale legato ... Nel 2022 si aggiudica il titolo di Campione del mondo divenendo il secondo italiano a vincere un titolo in MotoGP, 13 anni dopo l'ultimo ...