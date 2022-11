Calciomercato.com

...Luis Enrique che ha ritrovato quella cattiveria necessaria per lottare fra le grandi d'Europa e... Come sul palo di Dani Olmo e il gol di. Già quattro anni fa, ricorda El Mundo, Luis Enrique ...considerando la semifinale di Europa League persa da Conte col Benfica (quando la finale ... ovvero Tevez , supportato da un rampante Alvaro. In quell'occasione fu una lezione di calcio ... Morata: 'Non sarei ai Mondiali senza Alice' FOTO e VIDEO Alvaro Morata, attraverso una storia Instagram, ha voluto salutare Andrea Agnelli, ormai ex presidente della Juventus. L'attaccante spagnolo, per ben due vo ...Álvaro Morata si è espresso con parole di stima per il CT della Spagna Luis Enrique e ha fatto un paragone con Simeone ...