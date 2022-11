(Di martedì 29 novembre 2022)il” per gli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primaria die Pescia Romana. Nella mattinata di venerdì 25 novembre il consigliere delegato alloEmanuele Miralli, l’assessore all’istruzione Annamaria Fabi, la dirigente dell’istituto scolastico Marianna De Carli, l’insegnante Marzia Viola e alcune associazioniive del territorio si sono incontrati per condividere e proseguire ilche vede il potenziamento dell’attività motoria all’interno della. Nato lo scorso anno da una collaborazione tra l’istituto scolastico, le associazioniive e il Comune didi Castro con l’intento di diffondere la ...

Il Faro online

il progetto 'Scuola - Sport' per gli alunni delle scuole dell'Infanzia e Primaria die Pescia Romana. Nella mattinata di venerdì 25 novembre il consigliere delegato allo sport ...il progetto 'Scuola - Sport' per gli alunni delle scuole dell'Infanzia e Primaria die Pescia Romana. Nella mattinata di venerdì 25 novembre il consigliere delegato allo sport ... Montalto, riparte il progetto scuola-sport Montalto – Riparte il progetto “Scuola-Sport” per gli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primaria di Montalto e Pescia Romana. Nella mattinata di venerdì 25 novembre il consigliere delegato allo ...NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Riparte il progetto “Scuola-Sport” per gli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primaria di Montalto e Pescia Romana. Nella mattinata di venerdì 25 novembre il consigli ...