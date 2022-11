Mondiali Qatar | Portogallo – Uruguay 2-0 Italiano Mario Ferri invade il campo con bandiera arcobaleno

Il commento del Ct della nazionale italiana Roberto Mancini sulle prime due giornate deiinRoberto Mancini è stato ospite al Circolo deiper commentare l'inizio di questa Coppa del Mondo. PAROLE - "All'inizio pensavo che l'Argentina fosse la favorita, ha avuto un ...Grande stadio e tanto pubblico per Portogallo - Uruguay, la sfida tra Cristiano Ronaldo ed Edinson Cavani al Lusail Iconica è stata vinta 2 - 0 dalla nazionale europea che si è conquistata il ...(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Il Manchester United potrebbe ricevere in prestito dal Chelsea l'attaccante statunitense Christian Pulisic nella finestra di mercato di gennaio, per sostituire ...Il ct azzurro: "Purtroppo siamo rimasti fuori e non lo meritavamo. Abbiamo dominato il nostro gruppo, ma abbiamo fallito delle occasioni che ci avrebbero fatto vincere almeno una delle due partite che ...