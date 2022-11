Mondiali Qatar 2022 | Usa | Weah | “Gli ottavi sono una grande emozione”

(Di martedì 29 novembre 2022) L’attaccante degli Usa, Timo, ha parlato dopo la vittoria arrivata contro Iran nel match deidi. Ecco le sue parole: “È veramente importante aver superato il turno. Siamo una squadra giovanissima, è stato davvero fantastico qualificarsi per la fase a eliminazione diretta, ma ora dobbiamo pensare alla prossima partita. Il secondo tempo è stato complicato, ma abbiamo portato in campo tanta voglia di vincere”. SportFace.

Tris dell'Inghilterra al Galles, gli Usa si impongono sull'Iran 1 - 0 L' Inghilterra si impone nettamente 3 - 0 sul Galles nella terza partita del gruppo B deidi2022 e si qualifica da prima del girone agli ottavi di finale con 7 punti, mentre il Galles chiude ultimo a 1 punto. Partita senza storia chiusa grazie alla doppietta di Rashford al ...Pass per gli ottavi dell'Inghilterra dove affronterà il Senegal L' Inghilterra cala il tris contro il Galles nella prima sfida contro un'altra squadra britannica ai, nel gruppo B di2022. I Tre Leoni hanno vinto tutte le ultime sette partite contro il Galles. La squadra di Southgate si qualifica agli ottavi, dove affronterà il Senegal, da prima del ... I Mondiali del Qatar 2022 in diretta | Le partite di oggi: Ecuador-Senegal, Olanda-Qatar, Galles-Inghilterra,... Comincia a delinearsi il quadro degli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar: i primi due saranno Olanda-Usa e Inghilterra-Senegal. Dopo che nel ...Alcuni giocatori impegnati per la Coppa del Mondo 2022 hanno manifestato la loro contrarietà al modo in cui viene utilizzata l’aria ...