Mondiali Qatar 2022 | Mario Ferri rilasciato dopo l’invasione di campo in Portogallo-Uruguay

Leggi su sportface

(Di martedì 29 novembre 2022) Nessun provvedimento per, noto invasore diitaliano soprannominato ‘Il falco’, balzato agli onori di cronaca anche in occasione deidi. L’uomo è stato protagonista di un’invasione dinel corso della sfida, valida per la seconda giornata della fase a gironi. In mano una bandiera arcobaleno e addosso una maglietta con il logo di Superman che da un lato recitava “Save Ukraine” e dall’altro “Respect for Iranian Woman“. La sua azione è durata circa 30 secondi, prima che gli steward lo placcassero, ma le immagini hanno comunque fatto il giro del mondo. Per fortunadinon ha avuto conseguenze eè stato ...