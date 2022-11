Mondiali | le famiglie dei calciatori dell’Iran “minacciate di arresto e tortura” dal regime

(Di martedì 29 novembre 2022) “Comportatevi bene” o i vostri famigliari saranno arrestati eti. Così ildi Teheran ha minacciato idella nazionaleimpegnati aiin Qatar, secondo quanto rivelato da una fonte coinvolta nella sicurezza dell’evento citata dalla Cnn. Oggi la squadra è impegnata nella sfida contro gli Stati Uniti, decisiva per il passaggio agli ottavi di finale. Ledei giocatori “sono statedise i giocatori non si comporteranno bene prima della partita contro gli Stati Uniti”, scrive la Cnn. In seguito al rifiuto deiiraniani di cantare l’inno nazionale nella partita d’esordio contro l’Inghilterra il 21 novembre, la fonte ha detto che i ...

