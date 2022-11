Mondiali | la polemica di Antony sugli stadi | “Mi sono ammalato”

(Di martedì 29 novembre 2022) Il Mondiale di Qatar sta lasciando spazio a tantissime polemiche sotto diversi aspetti dell’organizzazione generale. Ora, scoppia un nuovo caso in Qatar: l’attaccante brasiliano, infatti, si è lamentato di un aspetto singolare. Il giovane esterno d’attacco, ha parlato dopo essere stato costretto a saltare l’allenamento odierno a causa di alcuni problemi fisici.mondiale Alla base dei problemi del calciatore, infatti, ci sarebbe l’eccessivo uso dell’aria condizionata all’interno degli. Queste le parole del talento classe 2000: «Mi sto riprendendo bene e sto tornando al 100%. Era più una malattia, alla gola. Era l’aria condizionata. Non solo io, ma anche altri giocatori avevano tosse e mal di gola.contento di essere utile alla squadra. Ogni volta che ...

... sussurrato) l'inno prima della gara contro gli Stati Uniti aidi Qatar 2022. Secondo una ... LaAd accendere ulteriormente il clima il clima, il ct dell'Iran, l'allenatore portoghese ......iin tv per non far vedere i tifosi senza mascherina Il caso - Rivolta in Germania contro il "Mondiale della vergogna" La storia - Onana escluso dal Camerun: cos'è successo La- ...La sfida dal forte sapore politico contro gli Stati Uniti non ha poi aiutato a placare le polemiche. L’account ufficiale della nazionale statunitense ha tolto il simbolo della Repubblica islamica ...La Faz racconta (in apertura) le turbolenze provocate dalla ministra Faeser ai Mondiali. Le aziende tedesche sono preoccupate ...