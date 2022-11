(Di martedì 29 novembre 2022) Alessandro Del, ex calciatore della Juventus e campione del Mondo con l'Italia nel 2006, si trova a Doha per seguire i2022 in Qatar. Alex ha detto la suadella competizione. Ecco le dichiarazioni rilasciate presso l'

Pianeta Milan

Ebbene sì, perché dopo la gara contro la Svizzera, l'attaccante brasiliano è stato... "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "...da beIN Sports per cui ha commentato iin Qatar, Alessandro Del Piero non ha potuto esimersi dalle domande sul futuro della Juventus dopo la notizia delle dimissioni dell'intero ... Mondiali, intervistato Del Piero sulla prima parte del torneo | VIDEO CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Iran-Stati Uniti, ultima giornata del gruppo B dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Sfida incandesce ...In esclusiva Calciostyle.it ha intervistato Mirta Surjak, star croata e giornalista sportiva, protagonista del video clip musicale “Mi manca il calcio”.