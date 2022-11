Mondiali | de Roon e Koopmeiners agli ottavi | la sfida sarà Olanda-Stati Uniti

(Di martedì 29 novembre 2022) Coppa del mondo I due orange sono i primi nerazzurri a conquistare il pass per la fase a eliminazione diretta dopo la vittoria per 2-0 contro i padroni di casa, martedì 29 novembre. Staffetta tra i due atalantini nel finale di gara. In serata glihanno battuto 1-0 l’Iran e affronteranno proprio gli olandesi.

... vincendo 2 - 0, e stacca il pass per gli ottavi di finale deidi calcio con il minimo ... Nella ripresa pronti via e Decrossa per Depay, Barsham respinge, Pedro è lento nel recupero, De ...L'Olanda comanda il gioco a centrocampo con De Jong, che si avvale del lavoro di interdizione dell' atalantino Depreferito a Koopmeiners, che gli subentra nel finale. Klaassen si muove molto da ...(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Inghilterra e Stati Uniti si sono qualificate per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022. La formazione inglese ha battuto 3-0 il Galles conquistando la vetta del girone B con.Coppa del mondo I due orange sono i primi nerazzurri a conquistare il pass per la fase a eliminazione diretta dopo la vittoria per 2-0 contro i padroni di casa, martedì 29 novembre. Staffetta tra i du ...