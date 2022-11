Mondiali | cosa succede se due squadre arrivano a pari punti? I criteri di qualificazione

... in questa fase, se siano stati davvero idi calcio in Qatar ad aver acceso le proteste ...che in qualche modo ha superato la crisi pandemica ad aver fatto realizzare a molti cinesi una: ...Masuccede se due o più nazionali dovessero arrivare a pari ...Da oggi si conclude la fase a gironi. Ecco chi passerà agli ottavi nel caso in cui due o più squadre collezioneranno lo stesso punteggio ...Partita Portogallo-Uruguay dei Mondiali in Qatar, Mario Ferri è tornato a girare sui social per l'atto compiuto nel bel mezzo del campo. Munito di bandiera arcobaleno e maglia di Superman, l'uomo ha v ...