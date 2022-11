Mondiali 2022 | Thibaut Courtois | “Ho rotto la panchina con un pugno Da matti pensare che ci siano talpe”

(Di martedì 29 novembre 2022) Morale sotto i piedi in casa Belgio: i Diavoli Rossi sono a tre punti nel proprio girone aiin Qatar e sono usciti sconfitti nell’ultima sfida per 2-0 con il Marocco, mettendo a repentaglio la qualificazione agli ottavi di finale. Tantissime le polemiche sulla squadra di Roberto Martinez, molto anche i dissidi interni. Oggi, in conferenza stampa, è intervenuto il portierone: “Nessuno è contento in questo momento, ma pensiamo a vincere giovedì per passare il turno. Nello spogliatoio eravamo arrabbiati per la sconfitta, siamo delusi per aver perso”. Sull’ipotesi di qualche litigio in squadra (citati Hazard, De Bruyne e Vertonghen): “Credo che i media abbiano esagerato. È stata raccontata una storia inesistente. Io hounacon un. Eravamo ...

