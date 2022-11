Mondiali 2022 | Olanda e Senegal agli ottavi | ecco chi sfideranno

Nella terza e utima giornata del girone A del Mondiale si sono affrontate l' Ecuador e il Senegal e l'Olanda contro il Qatar (già eliminato). Per passare il turno, la squadra sudamericana ha a ...Qatar: le partite e le news di oggi Focus - La Cina censura iin tv per non far vedere i tifosi senza mascherina Il caso - Rivolta in Germania contro il "Mondiale della ...Un nuovo meritato riconoscimento è andato alla Nazionale Italiana di Pallacanestro FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), recentemente aggiudicatasi per la ter ...Cresce la tensione in vista della sfida tra Iran e Usa. I legali iraniani hanno chiesto la squalifica degli statunitensi dai Mondiali.