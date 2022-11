Mondiali 2022 | invasione di campo con la bandiera arcobaleno durante Portogallo-Uruguay

(Di martedì 29 novembre 2022) Un manifestante con unaha invaso ildel Lusail Stadiumla partita di Coppa del Mondo tradi lunedì 28 novembre, vinta dalla nazionale di Cristiano Ronaldo per 2 a 0. L’uomo indossava una maglietta con la scritta “Salviamo l’Ucraina” sul davanti e “Rispetto per le donne iraniane” sul dorso. Riuscito a eludere la sorveglianza ed è entrato di corsa sul terreno di gioco, non ripreso dalle telecamere. Gli steward lo hanno inseguito e, mentre gettava laa terra, tentando di sfuggire alla sicurezza, è stato fermato e portato fuori dal, che sarà anche sede della finale del Mondiale il prossimo 18 dicembre. Un manifestante invade ildi ...

