Mondiali 2022 | Arabia Saudita-Messico | Martino cerca il primo successo | Lozano può essere l'eroe

Iran - Usa, molto più di una partita di calcio, viste tutte le motivazioni geopolitiche che l'accompagnano. Per il resto, questo è il primo incontro in assoluto tra le due nazionali dal gennaio 2000. ...Galles - Inghilterra: diretta tv e streaming Galles - Inghilterra, gara valida per il terzo turno della fase a gironi deidi Qatar, è in programma alle ore 20 all'Ahmad bin Ali Stadium ...In Qatar non c'è nessun arbitro donna. Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitri FIFA, ha deciso di non affidare le partite del Mondiale ai fischietti rosa, nonostante ...Sono ufficiali le formazioni di Galles-Inghilterra, sfida valida per la terza giornata del Gruppo B dei Mondiali in Qatar.