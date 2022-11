Millennials | le 12 eccellenze giovanili italiane | intervista a Edoardo Giaquinto

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 29 novembre 2022) Da giovedì 17 novembre, sul sito TVLoft è disponibile. Ogni giovedì uscirà una delle sei puntate che raccontano storie e successi di 12 ragazzi e ragazze nati fra il 1995 e i primi anni del 2000. Le puntate sono in streaming, quindi sono sempre visibili su PC, smartphone e tablet: oltre al sito web, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Le professioni del web, chi è il Digital Project Manager Auto e Realtà Virtuale: nuova tecnologia in arrivo! Homix Home di Enel X con assistente Alexa di Amazon Al CES 2020 Nissan presenta la tecnologia e-4ORCE La Mercedes-AMG Project One è la protagonista del nuovo videogioco Forza Horizon 5 RC auto e bilancio familiare, ecco come risparmiare