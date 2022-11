Milano | verso l’aumento del biglietto dei mezzi pubblici Atm | costerà 2 | 20 euro Sala “preoccupato per i conti del Comune”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) I passeggeri calati del 23%, le difficoltà dovute alle restrizioni Covid, le spese e le bollette in aumento: per affrontare la crisi deideldie dell’Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico in città, la prima mossa sarà alzare il costo deldei. La crescita, con tutta probabilità, sarà del 10%: il ticket per accedere al trasporto pubblico salirà quindi a 2,20. Non dovrebbero esserci invece rincari sul fronte degli abbonamenti. La notizia è stata confermata anche da Arianna Censi, assessora alla mobilità di, dopo l’inaugurazione della M4, la nuova linea della metropolitana: un’ulteriore voce di spesa da mettere a bilancio per il. “Io sono molto”, ha detto il ...