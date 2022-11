Sportevai.it

Un nome che piace molto a Maldini e Massara, anche perché non ha rinnovato con i biancorossi di Lisbona e dunque potenzialmente potrebbe firmare per ilgià a partire da gennaio, per poi ...3 Yacine Adli può lasciare ila gennaio con la formula de prestito. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, sul centrocampista franco - algerino si registra l'interesse del Torino. Milan, spunta un nome nuovo per l'attacco: può firmare a gennaio | Top News L'organizzazione del Premio Gentleman FairPlay, in collaborazione con la Lega Serie B, annuncia che il vincitore del premio speciale 'Gentleman ...StampaDanilo Iervolino si sarebbe attivato in prima persona per riportare in granata Milan Djuric. Il contatto – come riferisce, nelle pagine sportive, il quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola – tra ...