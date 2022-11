Calciomercato.com

Commenta per primo Marco, il secondo portiere dell' Atalanta alle spalle di Musso , sembra ormai a un passo dal, nonostante la clausola per il rinnovo con i nerazzurri fino al 2024. L'Atalanta deve quindi ...... anche se in questi giorni ci sono stati dei contatti con, in scadenza con l'Atalanta, ... Escludo un possibile ritorno al, ormai è un capitolo chiuso. Chiaro che la sua assenza pesa ... Milan, Sportiello ha l'ok di Pioli | Mercato | Calciomercato.com Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Maldini e Massara vogliono chiudere presto l'accordo per un rinforzo a parametro zero che arriverebbe al Milan nella prossima stagione.