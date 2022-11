Milan | Pobega | “Sono arrivato nel 2014 che avevo 14 anni”

...di capire se ilpuò darlo in prestito con diritto di riscatto. Solo in quel caso potrebbe prendere in esame il profilo del talentuoso ragazzo (altrimenti si proporrebbe un altro caso, ...Ilnella prima parte di stagione ha dimostrato di avere qualche problema in mediana. Vranckx non ha praticamente mai giocato ee Krunic hanno caratteristiche completamente diverse dal ...Tommaso Pobega si è raccontato ad “Homegrown”, format di Milan TV: “È stato un processo lungo, formativo. Sono arrivato nel 2014 che avevo 14 anni, mi sono presentato in convitto. Ho iniziato al Visma ...Tommaso Pobega, alla sua prima stagione in prima squadra con il Milan dopo una vita nel settore giovanile, si racconta ad “Homegrown”, format di Milan TV. Di seguito le sue ...