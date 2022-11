Milan | Pobega | “Bisogna non cercare mai alcun tipo di alibi”

Commenta per primo Tommasoa MilanTv: 'È stato un processo lungo, formativo. Sono arrivato nel 2014 che avevo 14 anni, mi sono presentato in convitto. Ho iniziato al Vismara con i Giovanissimi Nazionali e ho fatto tutto ...Tommasoè tornato aldopo aver girato un po' per l'Italia. Un percorso che gli ha permesso di crescere senza troppe pressioni prima di tornare a Milano e mettersi a disposizione dei rossoneri. ...Lombardi su Pobega: «Aveva una base di partenza notevole anche quando era molto piccolo». Le parole del primo allenatore di Tommaso Nicola Lombardi ha parlato ai microfoni di Milan Tv del piccolo ...Tommaso Pobega si è raccontato ad “Homegrown”, format di Milan TV: “È stato un processo lungo, formativo. Sono arrivato nel 2014 che avevo 14 anni, mi sono presentato in convitto. Ho iniziato al Visma ...