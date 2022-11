Milan | Ivan Gazidis incontra e saluta i dipendenti rossoneri

Gazidis ha salutato tutti a Milanello. Il gesto e le parole rilasciate sono sicuramente da tifoso delvero e proprio. L'avventura diGazidis come amministratore delegato delè terminata ormai da qualche settimana. Il club e lo stesso dirigente hanno annunciato già da tempo di aver ...Allegri, già vincitore di 5 scudetti (uno con il) e 4 Coppe Italia, ha uno stipendio di 7 ...Juric : dopo la bellissima esperienza veronese, il tecnico si è trovato a Torino a 1 milione di ...Ivan Gazidis, ex amministratore delegato rossonero ha salutato lo staff presente a Milanello, per ringraziarlo dell'operato ...Calciomercato Torio / Il francese gioca pochissimo al Milan, per lui si parla di ipotesi prestito nella prossima sessione di mercato ...