Milan | caccia ai nuovi Leao Si cercano i gol del futuro | occhi su Semedo e Marciano Sanca

Per questo, indipendentemente da come finirà, ilè alla ricerca dei nuovi Leao: il presupposto risponde alla strategia aziendale, individuare i migliori talenti in circolazione e portarli in ...Tesmec , società quotata su Euronext STARe attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia ...nel settore ferroviario - ha commentato l' AD Ambrogio...Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Parlare di nuovi Leao non è così affrettato: Raf ...MilanNews.it foto di www.imagephotoagency.it Tra i giovani attaccanti seguiti dal Milan c'è anche Noah Okafor, giocatore del Salisburgo che ha segnato anche un gol ai rossoneri in questa Champions Lea ...