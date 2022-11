Milan | Borghi | “Bisogna attendere Charles De Ketelaere”

Games Week & Cartoomics anche Ed Westwick, l'indimenticabile Chuck Bass di Gossip Girl. C'erano anche Andrea Pessino, Alessandro, Zerocalcare e Valerio Lundini. Tra gli influencer ...Al via l'edizione 2022 dellaGames Week & Cartoomics , la più imponente mai vista con 4 ... Artisti come Zerocalcare o Humerto Ramos, Alessandroe Valerio Lundini , ma anche volti noti del ...Stefano Borghi, famoso giornalista, ha parlato dell’interesse per Hakim Ziyech al Milan: meglio aspettare De Ketelaere Ai microfoni di DAZN, Stefano Borghi ha parlato così del possibile arrivo di Ziye ...Migliaia di persone hanno popolato i padiglioni di Fiera Milano Rho trasformando il Milan Games Week & Cartoomics 2022 un evento da record.