Milan a caccia dei nuovi Leao sul mercato | 3 nomi

Milan News

... i dirigenti rossoneri valutano alternative e nuove soluzioni Come scrive La Gazzetta dello Sport, indipendentemente da come finirà la vicenda Leao, ilè adegli eredi del gioiello ...L'attaccante delha fatto una simpatica rivelazione. Nessuna rivalità col connazionale, anzi. Lui gli manda spesso dei messaggi! Olivier Giroud è adi record, è chiaro! Dopo aver raggiungo Titì Henry nel ... Mercato Milan, la Gazzetta titola: "Caccia ai nuovi Leao" Calciomercato Milan: scovati i nuovi Leao, occhi su Okafor, Semedo e Marciano Sanca. Ecco i talenti monitorati dal Diavolo Come scrive La Gazzetta dello Sport, indipendentemente da come finirà la vice ...Calciomercato Milan, con le discussioni sul rinnovo di Rafael Leao in corso, i dirigenti rossoneri valutano alternative e nuove soluzioni Come scrive La Gazzetta dello Sport, indipendentemente da come ...