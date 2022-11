Migranti | Tajani | ' c' è bisogno di più Europa di fronte a sfida cruciale'

(Di martedì 29 novembre 2022) Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Abbiamodi piùanche dia unacome l'emigrazione. Una corretta gestione dei flussi migratori non può prescindere da una gestione condivisa e che si basi sul principio di solidarietà". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio, intervenendo in video alla nona edizione dell'evento italiano, in corso a Roma, sugli affari europei “How Can We Govern Europe?”. "Occorre al più presto una riforma della politica migratoria europea - ha aggiunto- Solidarietà agli stati membri di primo ingresso, gestione efficace e sostenibile delle frontiere, anche allo scopo di assicurare il pieno rispetto dei diritti umani. Contemporaneamente è indispensabile sradicare le cause profonde dell'emigrazione, ...

Armonizzazione fiscale, difesa comune, politica migratoria unica, questo ha in testa, che da ...sulla recente crisi diplomatica che il governo ha avuto con la Francia per via deidella ...Alla cerimonia a Varese presenti anche i vice premier Matteo Salvini e Antonio, e i ..., Meloni: ingiustificata la reazione della Francia. Boone: "Con l'Italia si è... La premier: "ho ...Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Abbiamo bisogno di più Europa anche di fronte a una sfida cruciale come l’emigrazione. Una corretta gestione dei flussi migratori non può prescindere da una gestione condi ...La teoria del 'pull factor' è stata già smentita in passato, ma il ministro degli Esteri Tajani torna a utilizzarla ... Conte finalmente rompe il silenzio su migranti: "Tenerli in mare non risolve ...