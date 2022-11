Micol Incorvaia replica alle critiche ricevute | l’incontro speciale con Clizia

... Giaele non molla Antonino: 'Oriana non può mettermi da parte' Tante le sorprese di questa sera: l'ex Vippona Cliziafarà ritorno della Casa per incontrare sua sorellae per dire la ...Due importanti sorprese attendono stasera gli inquilini della Casa, in particolaree Patrizia Rossetti. La prima avrà modo di ritrovare la sorella Clizia che torna nel loft di ...Grande Fratello Vip: la concorrente fa una brutta figura con Micol Incorvaia, che sbotta: "Imbarazzante" In questi ultimi giorni Patrizia Rossetti e Wilma ...Micol si trova a fronteggiare Wilma e Patrizia, colpevoli di aver espresso dei commenti negativi nei suoi confronti ...