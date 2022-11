Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi | scatta il bacio al Gf Vip VIDEO

Una gaffe al Grande Fratello Vip non è passata inosservata. La regia 2 inquadrava la camera con, Edoardo Donnamaria , Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro, quando si sono sentite le voci fuori campo che parlavano del volto di Forum. Nel corso della diretta si sono sentiti i ...La conduttrice radiofonica si è resa conto di aver usato delle parole troppo offensive verso. La 63enne pur riconoscendo il suo sbaglio, si è lamentata con Wilma Goich: 'I giovani si ...Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...Daniele Dal Moro e Wilma Goich saranno solo amici dopo il Grande Fratello Vip, lui fa sapere che non ci sarà nulla di più tra loro ...