“Mi licenzio” GF Vip 7 | Sonia Bruganelli stanca degli insulti | sfuriata dopo la puntata

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 novembre 2022) GF Vip 7,sommersa dalle criticheladi ieri; parole dure che hanno causato al risposta dell’opinionista: “Mi licenzierò”. Tutto è successoladi ieri. All’inizio della, laha parlato dell’outfit della Salemi, lasciandosi andare a considerazioni fuori luogo. E secondo molti utenti non avrebbe fatto una bella figura neppure con Oriana Marzoli, raggiunta da critiche durissime. Sul suo comportamento il web non ha dubbi: “Vergognoso il modo in cui ha parlatoad Oriana. Fare l’opinionista non vuol dire attaccate ed offendere ma ben altro. E si reputa persona intelligente? No, in questo caso sei stata immatura ed arrogante davanti a mezza Italia. E poi si parla di ...