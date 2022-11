“Mi fa un baffo il gatto nero” | alla Casa del Cinema di Roma un successo a quattro zampe

Fai clic qui per annullare la risposta. Il tuo nome (obbligatorio) Indirizzo Email (obbligatorio, ma non sarà pubblicato) Il tuo indirizzo di email, di nuovo Il tuo sito se ne hai uno (non ...Grande successo alla Casa del Cinema di Roma per la seconda edizione del Festival 'Mi fa unilnero', evento che ha anche ispirato la campagna di sensibilizzazione contro i luoghi comuni in difesa degli animali e per la sicurezza stradale, promosso dal Carpet Film Festival, sotto ...Grande successo alla Casa del Cinema di Roma per la seconda edizione del Festival “Mi fa un baffo il gatto nero”.Autentiche emozioni e tanto cibo raccolto per la II edizione del festival “Mi fa un baffo il gatto nero”. Alla Casa del Cinema un successo a quattro zampe. Grande successo alla Casa del Cinema di Roma ...