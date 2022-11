Metro C di Roma | i fondi in Manovra | 50 milioni per il 2023 | due miliardi fino al 2032

Repubblica Roma

Negli scorsi giorni il sindaco diaveva lanciato l'allarme. Nella bozza della legge di bilancio erano scomparsi i 2,1 miliardi necessari a completare laverde. Tutto rientrato: nel testo bollinato dalla Ragioneria dello ...Gualtieri, laC e la mammella statale Il sindaco diRoberto Gualtieri e' in ambasce perche' nella manovra varata dal governo Meloni non ha trovato (per ora) il miliardo e 200 milioni necessario a ... Polveri sottili nella metro a Roma, Atac pulisce le stazioni: "Passeggeri realmente a rischio" In Manovra i fondi per la metro C di Roma. Dopo le denunce del Messaggero, via libera al limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle ...Costo delle opere, 285.718,69 €. Soddisfatto Alessio Pascucci, Consigliere comunale di Ladispoli di opposizione e Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale “Sono pronti a partire presso l ...