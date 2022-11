Meteo Roma del 29-11-2022 ore 19 | 15

(Di martedì 29 novembre 2022)al nord al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni di nord-ovest e foschia 1B basso e lungo la pianura al pomeriggio nuvolosità momento su tutti i settori con deboli piogge sulla Liguria orientale in serata peggiora con precipitazioni sparse attesi temporali nubifragi nella notte con neve fin verso la bassa montagna al centro al mattino c’è il del tutto soleggiati al pomeriggio nuvolosità in transito dai settori occidentali ma senza fenomeni associati in serata precipitazioni sui settori tirrenici fenomeni in estensione sulle altre regioni con nubifragi diffusi al sud Al mattino ampie schiarite sulle regioni peninsulari maggiori addensamenti tra Calabria e isole maggiori deboli piogge sulla Sicilia settentrionale al pomeriggio ancora qualche pioggia su Sardegna Sicilia e Calabria variabilità asciutta altrove in serata pioggia intensa e specie sulla Sardegna ...

